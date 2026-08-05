ULTIME NOTIZIE 05 AGOSTO 2026

Ex Ilva, Urso: ci sono le condizioni per una cordata italiana

Milano, 5 ago. (askanews) - Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare una cordata italiana". Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, al question time rispondendo a una domanda sul caso Ilva.

"Come ha detto il presidente Orsini e confermato il presidente di Federaccia Gozzi a seguito del tavolo odierno presso il Mimit, giudicato da loro serio e profico, ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare una cordata italiana promossa dal sistema industriale italiano per fare una sua proposta che consenta il salvataggio e rilancio della produzione siderurgica a Taranto negli stabilimenti dell'Ilva", ha detto Urso.

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