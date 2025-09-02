ULTIME NOTIZIE 02 SETTEMBRE 2025

Ex Ilva, Urso: a Genova ampio consenso su forno elettrico

Genova, 2 set. (askanews) - "È stato un confronto trasparente e responsabile con la città e la Regione. C'è un ampio consenso per il rilancio della siderurgia nel polo di Cornigliano tramite l'utilizzo di forni elettrici con tecnologia green se ci fosse l'interesse da parte dei player industriali che partecipano alla procedura per l'assegnazione degli impianti a realizzare un forno elettrico anche per l'area Nord nella città di Genova". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, al termine dell'incontro con istituzioni locali, sindacati e comitati di cittadini sul futuro dello stabilimento ex Ilva di Genova.

"Il forno elettrico a Genova - ha aggiunto Urso - è un'opportunità che può essere data agli investitori a fronte del fatto che a Taranto sono previsti al massimo tre forni elettrici per una capacità complessiva che non può superare le 6 milioni di tonnellate. Il problema vero che ci troviamo di fronte è dove localizzare gli impianti di Dri che producono il pre-ridotto".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi