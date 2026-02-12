Ex Ilva, sindacati: governo ci convochi entro fine mese o ci autoconvochiamo

Roma, 12 feb. (askanews) - "Le abbiamo tentate tutte, ma la situazione peggiora. Noi aspettiamo una convocazione da parte del governo" sull'ex Ilva. "Se la convocazione non avviene entro il mese di febbraio siamo pronti ad autoconvocarci davanti a Palazzo Chigi" con l'obiettivo di "rappresentare lì le nostre posizioni al Paese". Lo ha detto Rocco Palombella, numero uno della Uilm, che ha sottolineato: "vogliamo chiarezza, vogliamo la verità", "noi non accetteremo nessuna decisione che prefiguri esuberi e che prefiguri assetti che non siano discussi con le organizzazioni sindacali". In questa fase "il governo - ha chiarito - deve avere la regia della gestione dell'ex Ilva con imprenditori italiani che siano d'aiuto alla gestione". E "da tempo chiediamo il coinvolgimento del presidente del Consiglio" e "chiediamo l'attivazione immediata del tavolo" da parte di Meloni, ha aggiunto Palombella.

Palombella ha quindi insistito sulla necessità di "una gestione dello Stato senza se e senza ma" degli stabilimenti ex Ilva e di una "conovocazione" o scatterà "l'autoconvocazione a Palazzo Chigi".