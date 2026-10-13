Ex Ilva, Salis: per stabilimento Genova spiragli positivi

Genova , 13 ott. (askanews) - "Non possiamo dare i dettagli, però la notizia è che la struttura commissariale insieme al governo sta lavorando proprio sulla richiesta di Genova". Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis parlando con i giornalisti davanti alla Prefettura in attesa dell'arrivo del ministro degli Interni Matteo Piantedosi.

"È una richiesta - ha sottolineato Salis - molto pratica: è una richiesta di materia prima che serve al nostro stabilimento, che è perfettamente funzionante e soprattutto produce qualcosa che è richiesto sul mercato, per cui vogliamo semplicemente che il nostro stabilimento lavori. E questa richiesta è stata accolta dalla struttura commissariale e dal Governo".

"Bisogna cercare la materia prima - ha concluso la sindaca di Genova - sul mercato nazionale e internazionale. Questo è quello che dobbiamo fare ed è quello che stanno facendo, per cui gli spiragli sono positivi".