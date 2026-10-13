Ex Ilva, Piantedosi: possibile che Genova continui a lavorare

Genova, 13 ott. (askanews) - "È un tema molto complesso quello di tutta la filiera dell'acciaio e dell'Ilva. Qui a Genova l'incontro che ho avuto è stato incentrato soprattutto sulla presa di consapevolezza che qui c'è una situazione particolare, perché l'azienda è parte integrante della città ed è molto sostenuta dalla città. C'è una possibilità che questa componente della filiera possa continuare a proseguire il suo lavoro anche a prescindere da quello che succederà". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, parlando con i giornalisti della situazione dell'ex Ilva a margine di un incontro in prefettura a Genova sulla sicurezza nel centro storico del capoluogo ligure.

"Noi - ha aggiunto Piantedosi - siamo interessati al salvataggio complessivo di quella che è la filiera dell'acciaio in Italia, però vedremo di non penalizzare la città mentre che si risolve il problema complessivo. Ho raccolto anche attraverso un documento questa aspirazione degli operai che ho incontrato e che trasmetterò ai colleghi di governo".

"Si rischia allarme sociale, perché si parla di un'attività imprenditoriale ed economica importante che ha caratterizzato anche la storia del nostro Paese e poi si tratta di migliaia di posti di lavoro e altrettante famiglie" - ha aggiunto Piantedosi spiegando che c'è molta attenzione sull'ex Ilva. Non la lasciamo alle dinamiche del mercato. Ma credo che il governo ha fatto già tanto e sono testimone che c'è una grandissima attenzione proprio del presidente del Consiglio e credo che quindi a breve si possa comporre qualcosa di positivo anche da questo punto di vista".