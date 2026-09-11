Ex Ilva, Meloni: presumo tavolo riconvocato immediatamente

Vercelli, 11 set. (askanews) - Sulla situazione dell'ex Ilva di Taranto "lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi. Però sicuramente continuiamo a fare del nostro meglio, c'era un tavolo già aperto che verrà riconvocato, presumo, immediatamente per andare avanti a capire. È uno dei file sui quali stiamo spendendo il maggior numero di ore". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde ad una domanda sulla sentenza della magistratura che ha confermato lo spegnimento dell'area a caldo delle acciaierie entro il 28 ottobre.