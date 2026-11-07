ULTIME NOTIZIE 07 NOVEMBRE 2026

Ex Ilva, Fumarola: no a spezzatino e a lavoratori di serie B

Milano, 7 nov. (askanews) - "No, no, dobbiamo tenere insieme tutte le necessità e tutte le esigenze di impianti che sono ovviamente diversi fra loro, ma guai a immaginare di fare lo spezzatino. Non possiamo permettere di creare lavoratori di serie A e lavoratori di serie B".

Così la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, a Genova a margine della prima tappa della mobilitazione nazionale "Il Patto che unisce. Lavoro, salari, welfare, pensioni per lo sviluppo", parlando dell'ex Ilva a proposito dell'ipotesi spezzatino.

"Noi pensiamo che l'acciaio vada difeso, la produzione vada difesa, ma deve essere resa necessariamente ecocompatibile, deve mantenere in equilibrio i diritti costituzionalmente previsti: lavoro, ambiente, salute e sicurezza", ha rimarcato Fumarola.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi