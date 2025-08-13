Ex Ilva, firmata bozza d'intesa su decarbonizzazione degli impianti

Roma, 13 ago. (askanews) - Firmata in serata, al Ministero delle Imprese (Mimit), la bozza d'intesa sulla decarbonizzazione degli impianti dell'ex Ilva di Taranto; è stata siglata da tutte le amministrazioni nazionali e locali.

Nella bozza non si indicano i tempi per il passaggio alla produzione con forni elettrici né c'è la decisione su dove localizzare il polo Dri per produrre il preridotto (Direct Reduced Iron) necessario ad alimentarli.

Saranno inoltre esaminate - come scritto nell'intesa - "nuove prospettive per la reindustrializzazione delle aree libere, secondo gli indirizzi del 'tavolo Taranto', tenendo presente il principio della valorizzazione dell'indotto".

Governo, Regione Puglia ed enti locali si rivedranno dopo il 15 settembre, stabilisce l'accordo, "per esaminare le prime evidenze della procedura e valutare la possibile localizzazione degli impianti".

All'incontro al ministero, presieduto dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso, con in collegamento, tra gli altri, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il sindaco di Taranto Piero Bitetti e altre autorità, era presente anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, accompagnato da un'ampia delegazione istituzionale e di tecnici.