ULTIME NOTIZIE 12 OTTOBRE 2026

Ex Ilva, Fiom: ci mobiliteremo finchè non avremo risposte

Roma, 12 ott. (askanews) - "Questa è la prima mobilitazione che mettiamo in campo. Da Taranto a Genova, a Novi, a Racconigi, in tutta Italia oggi i lavoratori dell'ex Ilva scendono per le strade, si mobilitano per rivendicare un futuro diverso". Ad affermarlo è il segretario generale Fiom-Cgil Taranto, Francesco Brigati, in occasione dello sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva.

"Stanno per chiudere tutti gli stabilimenti", ha spiegato, "Noi non possiamo pagare - ha spiegato - per le scelte sbagliate della politica e di tutti i governi che si sono succeduti in questi anni. Noi vogliamo una garanzia dal punto di vista di quelle che sono le misure straordinarie per i lavoratori".

Il sindacalista delle Fiom ha poi aggiunto: "Ci mobiliteremo finché non avremo risposte. Il 13 ci sarà il Consiglio dei ministri: noi dobbiamo mobilitarci, continuare l'iniziativa di mobilitazione".

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