02 SETTEMBRE 2025

Ex Ilva, Fiom Cgil: Genova è favorevole al forno elettrico

Genova, 2 set. (askanews) - "Il messaggio che passa è che tutta la città, sindacati, istituzioni e parti sociali, è favorevole al forno elettrico a Genova". Lo ha detto il segretario della Fiom Cgil di Genova Stefano Bonazzi, al termine dell'incontro sullo stabilimento ex Ilva di Cornigliano con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

"Sarà un forno elettrico - ha aggiunto Bonazzi - compatibile con l'ambiente, con la città e col quartiere, esattamente come capita in decine di altre città in Italia ma questo sarà di ultima generazione".

Il forno elettrico serve soprattutto "per dare garanzie ai posti di lavoro che già ci sono", ha concluso.

