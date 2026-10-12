ULTIME NOTIZIE 12 OTTOBRE 2026

Ex Ilva, a Genova operai in corteo: presenti anche Salis e Bucci

Genova, 12 ott. (askanews) - A Genova sciopero e corteo degli operai ex Ilva contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del Nord a partire dal 15 novembre.

Alla manifestazione, che è partita intorno alle 8 dopo una breve assemblea davanti alla fabbrica, partecipano numerosi esponenti politici tra cui la sindaca di Genova Silvia Salis. Anche il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, è venuto a portare la sua solidarietà ai lavoratori. Il corteo sta attraversando in questi minuti il ponente cittadino creando gravi disagi al traffico ed diretto in prefettura.

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