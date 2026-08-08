ULTIME NOTIZIE 08 AGOSTO 2026

Ex avvocato personale Trump, Blanche è nuovo Procuratore Generale Usa

Roma, 8 ago. (askanews) - Il Senato americano ha approvato, con un voto serrato di 50 voti contro 49, la nomina dell'ex avvocato personale di Donald Trump, Todd Blanche, alla guida del dipartimento di Giustizia come nuovo procuratore generale, carica che già ricopriva ad interim da aprile.

"Su questa votazione, ci sono 50 voti a favore e 49 contrari, la nomina è confermata", è l'annuncio dato in aula.

Il via libera è arrivato dopo settimane di trattative per superare le perplessità di una parte degli stessi senatori repubblicani sulla nomina. Due senatrici repubblicane, Susan Collins del Maine e Lisa Murkowski dell'Alaska, si sono unite ai Democratici votando contro la conferma di Blanche.

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