Evolution - Il Circo Del Futuro arriva per la prima volta a Roma

Roma, 3 dic. (askanews) - Dopo un tour di 7 mesi alle Isola Canarie approda in Italia il più innovativo circo mai visto che vi proietta in un mondo futuristico. Si tratta di Evolution il circo del Futuro. Sarà a Roma dal 6 dicembre all'8 febbraio 2026 all'Eur nell'area dell'ex Velodromo in via Oceano Pacifico 271. L'innovazione e l'emozione si incontrano in Evolution, il nuovo spettacolo di Le Cirque Zoppis creatori di successi come CirCuba, Aqua Circo e CircAfrica. Più che uno spettacolo circense, Evolution è un'esperienza immersiva che infrange le regole del circo tradizionale e trasporta il pubblico in un universo futuristico, dove tecnologia e adrenalina si fondono come mai prima d'ora. Oggi i videogiochi e gli schermi ci trasportano in mondi virtuali pieni di sfide ma se la sfida più emozionante fosse nella vita reale? Evolution risponde a questa domanda immergendo gli spettatori in uno show dove tecnologia e rischio estremo si uniscono per ricordare che nulla supera l'intensità di ciò che viviamo in prima persona. Qui, gli artisti non sono personaggi digitali, ma persone reali che sfidano gravità, equilibrio e limiti fisici con talento e determinazione. Perché alla fine, il miglior gioco è la vita stessa, e il miglior schermo è quello che si vede con i propri occhi.

Evolution rivoluziona il concetto di circo moderno con un impatto visivo e acrobatico mozzafiato: 40 artisti in scena, talenti unici provenienti da ogni parte del mondo, che uniscono abilità eccezionali e stili inconfondibili.

Acrobazie uniche che sfidano la gravità con imprese straordinarie: artisti sospesi in aria sorretti solo dalla forza dei denti e trapezisti motorizzati che fondono il brivido del motore con la destrezza aerea in un numero da togliere il fiato.

Un palcoscenico digitale avvolgente, con un imponente muro LED che trasforma ogni numero in una nuova dimensione.

Tecnologia all'avanguardia, con luci laser, proiezioni interattive e droni in azione.

Spettacolari giochi di luci e costumi con effetti laser, per un impatto visivo senza precedenti.

Momenti di pura adrenalina ed emozione, per ricordare che le esperienze dal vivo sono irripetibili.

Evolution è un invito a provare emozioni reali: il brivido, la risata, la sorpresa e l'euforia di essere presenti in quel momento. Perché nessuno schermo può sostituire l'energia di ciò che accade dal vivo.