Evento a Milano dibatte servizi segreti italiani e intelligence Usa

Milano, 12 feb. (askanews) - I servizi segreti italiani e l'intelligence Usa. Un tema che sembra una sfida al centro di un incontro che si è tenuto a Milano questa settimana. L'introduzione è stata di Stefano Carluccio, presidente del Centro Internazionale Brera che ha ospitato l'evento. A parlare Marco Mancini, già responsabile amministrativo al Dis per il comparto intelligence fino al luglio 2021. Oltre all'autore del libro "I servizi segreti italiani e l'intelligence USA. Da Gladio alla strategia della tensione" (Carocci, 2025), Niccolò Petrelli, docente di Studi Strategici con la moderazione di Andrea Vento, saggista e giornalista.