ULTIME NOTIZIE 18 SETTEMBRE 2026

Europei volley, Giannelli: bilancio positivo, siamo in crescita

Modena, 18 set. (askanews) - "Sicuramente il bilancio è positivo: abbiamo giocato belle partite, tante partite diverse contro avversarie diverse e situazioni diverse. Siamo partiti in crescendo, togliendo magari la prima che è stata bellissima, un'emozione pazzesca a giocare in Piazza del Plebiscito, però a livello pallavolistico è stato un po' complicato forse". Lo ha detto Simone Giannelli, capitano della Nazionale maschile di pallavolo, al termine di Italia-Slovenia, vinta dagli azzurri 3-2 al PalaPanini di Modena, tracciando il bilancio della fase a gironi degli Europei chiusa dall'Italia al primo posto della Pool A con cinque vittorie su cinque. "Anche oggi sono contento del secondo set, dove abbiamo cominciato così così e abbiamo sofferto all'inizio, però siamo rimasti attaccati al punto senza subire. Questa è una distinzione molto importante", ha aggiunto.

"Contro la Repubblica Ceca abbiamo fatto una gran bella partita in side-out, abbiamo giocato un side-out pazzesco, e siamo migliorati tutti i giorni in battuta riducendo gli errori", ha sottolineato il palleggiatore azzurro. "Ci sono anche cosine da mettere a posto sicuramente, ma l'Europeo ti dà la possibilità di continuare a giocare e crescere, capire cosa fai bene e cosa fai male. Abbiamo avuto indicazioni buone e ancora possiamo limare alcune cose che ci serviranno per le prossime partite, ma il bilancio è più che positivo", ha concluso. L'Italia tornerà in campo domenica 20 settembre alle 21.05 al PalaVela di Torino per l'ottavo di finale contro la Danimarca.

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