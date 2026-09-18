Europei volley, De Giorgi: primo posto preso, ora più qualità

Modena, 18 set. (askanews) - "Abbiamo fatto il nostro, l'obiettivo era chiaramente prendersi il primo posto, quindi lo abbiamo fatto, abbiamo aggiunto mattoncino dopo mattoncino". Lo ha detto Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale maschile di pallavolo, al termine di Italia-Slovenia, vinta dagli azzurri 3-2 al PalaPanini di Modena nell'ultima gara della Pool A degli Europei. L'Italia chiude il girone al primo posto con cinque vittorie su cinque e 14 punti. "Sono anche contento che siamo andati in difficoltà e poi abbiamo avuto una buonissima reazione nel quinto set, e questo è sempre un segnale della capacità dei ragazzi di reagire e di aiutarsi", ha aggiunto nel dopo partita.

Avanti di due set e con il primo posto acquisito, De Giorgi ha dato spazio a chi aveva giocato meno e la Slovenia di Fabio Soli ha pareggiato i conti, prima del tie-break condotto dagli azzurri dall'inizio alla fine davanti a 4.798 spettatori. Migliori realizzatori azzurri Rychlicki con 13 punti, Lavia con 12 e Romanò con 11. "Il torneo è lungo - ha ricordato il ct -, diventa complicato, perché un po' tutte le squadre, soprattutto nelle fasi iniziali, giocano con intensità alta e quindi ti devi adeguare e migliorare. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro nel cercare di migliorare il nostro livello di gioco di partita in partita con grande coinvolgimento. I ragazzi sono stati bravi ed è il modo migliore per prepararsi adesso per le partite dentro o fuori".

La Nazionale si trasferisce a Torino, dove al PalaVela domenica 20 settembre alle 21.05 affronterà negli ottavi di finale la Danimarca, quarta nella Pool C giocata a Tampere, in Finlandia. "Onestamente io ho solo seguito i risultati, mi sembra che abbia fatto un buon torneo finora, adesso ce la guarderemo - ha detto De Giorgi -. Mi aspetto squadre che giocano con intensità: tutte le squadre hanno un loro perché, l'intensità c'è e quello che può cambiare è la qualità nell'intensità che si fa, quindi noi dovremo cercare di mantenere questa intensità ma aggiungere sempre qualità".

In caso di vittoria gli azzurri giocheranno i quarti il 23 settembre, sempre a Torino, contro la vincente di Finlandia-Grecia. Semifinali e finali il 25 e 26 settembre a Milano.