Euronaval, Riccardi (AIAD): soddisfatti presenza italiana

Roma, 4 nov. (askanews) - "Euronaval è uno dei più importanti saloni in Europa nel settore navale, esteso anche alle tecnologie per la difesa e la sicurezza. AIAD è presente con i grandi player italiani e con molte PMI nostre associate. La Federazione rappresenta entrambe queste realtà e ha il ruolo istituzionale di metterle a sistema. Siamo soddisfatti del numero di adesioni al Salone, un'occasione d'incontro con delegazioni istituzionali e industriali, rappresentanti governativi nazionali ed esteri e con tutto il mondo industriale della difesa e della sicurezza". Lo ha dichiarato Luisa Riccardi, direttore generale AIAD, presso il Media Space AIAD "en directe!"a Euronaval 2026, in corso a Parigi.