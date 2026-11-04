Euronaval, Pinotti: sicurezza subacquea fondamentale

Roma, 4 nov. (askanews) - "La centralità dei mari e della loro sicurezza è una questione di cui tutti si stanno occupando nel mondo, ma c'è un nuovo livello di sicurezza che tutti stanno comprendendo essere fondamentale: l'underwater. È molto importante sfruttare al massimo tutte le tecnologie e le competenze acquisite in questi anni, perché nel settore c'è ancora molto da scoprire per proteggere fino in fondo le infrastrutture critiche, le nostre vie di comunicazione digitale e l'energia. Con il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea stiamo lavorando proprio perché l'Italia possa diventare un'eccellenza, andando oltre le capacità che già possiede. AIAD è socio fondatore del Polo e della fondazione e, attraverso la sua rete di grandi aziende e Pmi, è un supporto fondamentale per mettere insieme quella rete di eccellenze che ci serve per far sì che l'Italia possa essere davvero competitiva nel settore". Lo ha dichiarato Roberta Pinotti, presidente della Fondazione Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, presso il Media Space AIAD "en directe!" a Euronaval 2026, in corso a Parigi.