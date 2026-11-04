Euronaval, Folgiero (Fincantieri): protagonisti innovazione navale

Roma, 4 nov. (askanews) - "Quest'anno Fincantieri a Euronaval porta i droni di superficie e la nostra visione della nave modulare e riconfigurabile del futuro. Parliamo di una nave di 50 metri che, attraverso un approccio modulare, può cambiare la propria missione".

Lo ha dichiarato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, ai microfoni del Media Space AIAD "en directe!", lo spazio dedicato al supporto della visibilità delle realtà italiane presenti a Euronaval, il salone internazionale della difesa navale in corso a Parigi.

"Portiamo poi quello che stiamo facendo nel mondo della subacquea: i droni subacquei, i sistemi di comando e controllo subacquei e le telecomunicazioni subacquee, insieme a tutta la tradizione e l'innovazione nelle piattaforme tradizionali. Parliamo quindi delle nostre fregate, delle PPA, delle PPX, del mondo delle corvette e dei pattugliatori di varia natura".

"È una bellissima edizione, abbiamo uno stand molto bello e siamo contenti di ospitare chiunque voglia venire a fare un po' di sistema della difesa navale in Italia", ha concluso Folgiero.