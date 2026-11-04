ULTIME NOTIZIE 04 NOVEMBRE 2026

Euronaval, Folgiero (Fincantieri): protagonisti innovazione navale

Roma, 4 nov. (askanews) - "Quest'anno Fincantieri a Euronaval porta i droni di superficie e la nostra visione della nave modulare e riconfigurabile del futuro. Parliamo di una nave di 50 metri che, attraverso un approccio modulare, può cambiare la propria missione".

Lo ha dichiarato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, ai microfoni del Media Space AIAD "en directe!", lo spazio dedicato al supporto della visibilità delle realtà italiane presenti a Euronaval, il salone internazionale della difesa navale in corso a Parigi.

"Portiamo poi quello che stiamo facendo nel mondo della subacquea: i droni subacquei, i sistemi di comando e controllo subacquei e le telecomunicazioni subacquee, insieme a tutta la tradizione e l'innovazione nelle piattaforme tradizionali. Parliamo quindi delle nostre fregate, delle PPA, delle PPX, del mondo delle corvette e dei pattugliatori di varia natura".

"È una bellissima edizione, abbiamo uno stand molto bello e siamo contenti di ospitare chiunque voglia venire a fare un po' di sistema della difesa navale in Italia", ha concluso Folgiero.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi