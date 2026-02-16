Eurodeputata Gualmini lascia Pd per Azione: "No ambiguità su Ucraina"

Roma, 16 feb. (askanews) - L'europarlamentare Elisabetta Gualmini esce dal Pd ed entra in Azione. Lo ha annunciato la stessa Gualmini in conferenza stampa al Senato, assieme al segretario Carlo Calenda e al senatore Marco Lombardo.

"Sono molto contenta di aderire ad Azione e poi al gruppo centrista di Renew Europe per portare avanti battaglie che con coerenza hanno contrassegnato tutto il mio impegno in politica, da persona moderata, persona liberale, persona fortemente europeista, lavorerò sulla difesa europea, argomento assolutamente urgente oggi. Sul sostegno alla democrazia liberale, in particolare all'Ucraina, temi su cui non ci possono essere ambiguità", ha spiegato ai giornalisti.

"E ancora mi unisce ad Azione la grande inclinazione al pragmatismo, a stare sul merito, alla concretezza delle questioni, penso anche solo alla politica industriale, agli eccessi ideologici del Green Deal, alla questione del nucleare, sono davvero tanti i temi che ci uniscono e su cui spero di dare un contributo rilevante", ha sottolineato.

"Ci auguriamo che Azione diventi sempre più un luogo dove i liberali, i popolari, gli europeisti soprattutto, gli europeisti riformisti arrivino per spezzare questo bipopulismo che ci sta trascinando in luoghi pericolosi", ha commentato il leader di Azione, Carlo Calenda.