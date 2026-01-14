ULTIME NOTIZIE 14 GENNAIO 2026

Etruschi e Veneti, "mostra sul dialogo, la convivenza e lo scambio"

Roma, 14 gen. (askanews) - Si è tenuta al ministero della Cultura, la conferenza stampa di presentazione della mostra "Etruschi e Veneti. Acque, culti e santuari": un racconto intorno al complesso e affascinante mondo delle pratiche religiose antiche, in cui l'acqua assume un valore generativo, terapeutico e identitario, ospitata nelle sale dell'Appartamento del Doge di Palazzo Ducale a Venezia dal 6 marzo al 29 settembre 2026.

La presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, Mariacristina Gribaudi, ha parlato di valori come il dialogo, la convivenza e lo scambio. La mostra, a cura di Chiara Squarcina e Margherita Tirelli, è realizzata In collaborazione con Fondazione Luigi Rovati di Milano, che ospiterà un secondo momento espositivo.

