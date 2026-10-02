ULTIME NOTIZIE 02 OTTOBRE 2026

"Estranei", serie tra crime e integrazione con Radonicich e Memphis

Roma, 1 ott. (askanews) - Arriva dal 9 ottobre in prima serata su Rai 2, disponibile anche su RaiPlay, la serie crime "Estranei", per la regia di Cosimo Alemà.

È ambientata a Correggio, nel Reggiano, dove vive una delle più grandi comunità sikh d'Italia; la storia parte dalla scomparsa di due giovani innamorati, appartenenti alle due comunità, italiana e sikh, un evento che metterà in crisi gli equilibri e che rischia di esasperare gli animi del paese.

Una serie che indaga l'integrazione e le dinamiche di convivenza all'interno della provincia attraverso il giallo di finzione, dove si parla di differenze culturali, rapporti, famiglie, convivenza, anche con dialoghi in Punjabi.

Il regista: "Si racconta una comunità che è riuscita a coesistere, convivere per decenni e non far sentire nessuno estraneo; sentirsi estraneo, soprattutto per chi arriva è una sensazione molto sgradevole e ingiusta, che racconta della mancanza di volontà da una parte e dall'altra di tentare di coesistere all'interno di un luogo, di una comunità".

A guidare le indagini viene chiamata Laura Macchi, Elena Radonicich, carabiniera negoziatrice di stanza a Trieste, tornata a Correggio a prendersi cura del padre malato. Accanto a lei nel cast tra gli altri Ricky Memphis nei panni del maresciallo e Marco Cocci in quelli del proprietario di una grande azienda che dà lavoro a centinaia di persone, italiani e sikh. Su cosa voglia dire oggi integrazione e sentirsi estranei, l'attore ha detto: "L'integrarsi sicuramente è quando una persona si trasferisce e si trova precisamente nel luogo in cui ha deciso di stare e andare, ma se si arriva in un posto con il desiderio di arrivare altrove e si resta invece ingabbiati in quel posto di passaggio, allora lì ti senti un estraneo. Il problema di oggi forse è anche questo, tanti arrivano qui ma forse volevano arrivare in un altro punto, purtroppo però hanno difficoltà a proseguire il loro viaggio".

Nel cast anche Kel Giordano, Giulio Scarpati e Isabella Ferrari.

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