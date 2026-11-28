Roma, 28 nov. (askanews) - Sessantadue cittadini africani sono stati rimpatriati con un volo charter organizzato dall'Italia con il supporto dell'agenzia europea Frontex. All'operazione hanno partecipato anche Cipro e Spagna.

Dei 62 rimpatriati, 51 sono stati espulsi dall'Italia, otto da Cipro e tre dalla Spagna. Secondo la Polizia, quelli espulsi dall'Italia avevano precedenti penali o di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, oltre che in materia di armi e stupefacenti.

Tra loro anche un uomo condannato nel 2023 dalla Corte d'Appello di Catania a nove anni e quattro mesi di reclusione per associazione mafiosa, traffico di droga, rapina e lesioni personali. Era stato coinvolto nell'operazione "No Fly Zone" del 2019 contro l'organizzazione mafiosa Eiye, nella quale, secondo il magistrato di sorveglianza, ricopriva un ruolo direttivo.

Al momento della scarcerazione era stato trasferito nel centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, in Basilicata.

L'operazione è stata monitorata da un osservatore dei diritti fondamentali di Frontex e da uno del Garante nazionale, a partire dall'aeroporto di Fiumicino.