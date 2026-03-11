ULTIME NOTIZIE 11 MARZO 2026

Esplosioni fanno tremare Teheran, danni dopo nuovi raid israeliani

Teheran, 11 mar. (askanews) - Nelle immagini i bombardamenti israeliani che hanno fatto tremare Teheran nella notte, diffusi sui social media da alcuni utenti, e le conseguenze di quei missili in città, nel video diffuso dalla Mezzaluna Rossa Iraniana. Si vedono i soccorritori al lavoro intorno alle macerie di due edifici distrutti, "in un'area residenziale", secondo quanto comunicato dalla Mezzaluna rossa.

Nella notte Israele ha lanciato una nuova ondata di attacchi su Libano e Iran. Nei raid è rimasto ferito anche Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema dell'Iran, ma è "sano e salvo", hanno fatto sapere dal regime.

Teheran ha risposto a sua volta con droni e missili su obiettivi Usa nel Golfo e israeliani.

