ULTIME NOTIZIE 07 LUGLIO 2026

Esplosioni a Damasco durante visita Macron, l'incontro con al-Sharaa

Damasco, 7 lug. (askanews) - Due esplosioni si sono verificate nel centro di Damasco, nei pressi dell'hotel dove ha trascorso la notte il presidente francese Emmanuel Macron e vicino al ministero del Turismo: lo ha riferito una fonte della sicurezza siriana a France presse.

Il ministero dell'Interno siriano ha reso noto che ci sono 18 feriti, tra cui 4 agenti di polizia. Il tutto è accaduto pochi istanti prima che la televisione di stato annunciasse l'arrivo di Macron al palazzo presidenziale per incontrare il leader Ahmed al-Sharaa.

Il presidente francese, il primo leader dell'Europa occidentale a recarsi in Siria dalla caduta di Bashar al-Assad nel 2024, era al sicuro e continuerà la sua visita ha precisato l'Eliseo.

La visita del presidente francese è arrivata a pochi giorni dall'attentato contro un caffè nel centro di Damasco, che ha provocato 10 morti. La visita di Macron è rimasta segreta fino all'ultimo per motivi di sicurezza.

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