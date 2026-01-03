ULTIME NOTIZIE 03 GENNAIO 2026

Esplosioni a Caracas, le prime immagini. Maduro: "Attacco Usa"

Caracas, 3 gen. (askanews) - Forti esplosioni sono state sentite a Caracas, in Venezuela, nella notte. Queste sono le prime immagini in arrivo dal Paese, alcune amatoriali, in cui si sentono boati e rumore di aerei e si vede una grossa nube di fumo in lontananza.

Le esplosioni sono state segnalate a partire dalle ore 2:00 locali (le 7 in Italia). Un blackout elettrico ha interessato la zona meridionale di Caracas, vicino a una grande base militare, secondo quanto riportato da residenti.

Il presidente Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza e ha accusato gli Usa di questa "gravissima aggressione militare", una circostanza confermata per ora non ufficialmente ma da fonti ad alcuni media Usa.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi