Esplosioni a Beirut. Usa: colpiti quasi "2.000 obiettivi in Iran"

Roma, 4 mar. (askanews) - Esplosioni hanno scosso la capitale libanese e Israele ha annunciato una nuova ondata di attacchi notturni contro l'Iran, mentre la guerra che infiamma il Medio Oriente prosegue per il quarto giorno. Nelle immagini di Afp i danni provocati al Comfort Hotel, nel sobborgo di Hazmieh a Beirut, dopo un attacco israeliano notturno.

L'ammiraglio Brad Cooper, a capo delle forze militari statunitensi in Medio Oriente, ha dichiarato in un videomessaggio che finora sono stati colpiti "quasi 2.000 obiettivi" in Iran.

"Abbiamo gravemente compromesso le difese aeree dell'Iran e distrutto centinaia di missili balistici, lanciatori e droni iraniani", ha affermato.

Un attacco con un drone ha causato invece un incendio nei pressi del consolato statunitense a Dubai, mentre l'Iran intensifica i suoi attacchi contro le missioni diplomatiche americane nel Golfo. I residenti hanno riferito all'AFP di aver sentito un botto e di aver visto l'incendio. La polizia ha isolato le strade vicine e ha allontanato i passanti che cercavano di vedere i danni.

In risposta all'aggravarsi del conflitto, la Francia ha annunciato l'invio della sua portaerei ammiraglia nel Mediterraneo. La portaerei Charles de Gaulle è stata ritirata da una missione nell'Atlantico settentrionale per dirigersi verso il Mediterraneo orientale.