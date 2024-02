Esplosione a Corsico nel Milanese, appartamento sventrato

Roma, 5 feb. (askanews) - Un buco in mezzo a un palazzo, un appartamento sventrato, all'angolo. Così si presenta nelle immagini dei Vigili del fuoco, l'abitazione al sesto piano di una palazzina di Corsico, in provincia di Milano, dopo un'esplosione.

Illese le due persone che erano all'interno, il condominio è stato evacuato per precauzione. Dalla mattinata cinque squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza nell'edificio. Si indaga sulle cause dell'esplosione.