ULTIME NOTIZIE 10 GIUGNO 2026

Esperienze di soggiorno uniche a Bolzano

Bolzano, 10 giu. (askanews) - Apprezzata specialmente per il suo centro storico, il patrimonio culturale e la posizione ai piedi delle Dolomiti, Bolzano è una delle principali destinazioni turistiche dell'Alto Adige. La città attira numerosi visitatori durante tutto l'anno grazie ai suoi musei, agli eventi tradizionali e alle numerose opportunità per escursioni e attività all'aria aperta.

Nel 2025 Bolzano ha registrato oltre 454.000 arrivi turistici e più di 1 milione di presenze. La permanenza media dei visitatori si attesta a sui 2/,3 giorni, a testimonianza della capacità del luogo di essere attrattiva sia per soggiorni brevi sia per vacanze più strutturate

Un territorio facilmente accessibile e ricco di opportunità per il tempo libero, grazie anche alla vicinanza di destinazioni come il Lago di Caldaro, la Strada del Vino e le Dolomiti.

In questo scenario si inserisce quindi PH Hotel, realtà presente nel settore dell'ospitalità cittadina e impegnata a valorizzare l'esperienza di soggiorno. Il gruppo si sviluppa attraverso tre strutture situate nel cuore di Bolzano - Stadt Hotel Città, Palais Hortenberg e Castel Hortenberg - accomunate da un forte legame con il territorio e pensate per rispondere a diverse esigenze di viaggio. Le strutture mettono a disposizione servizi dedicati al benessere e alla ristorazione, offrendo al tempo stesso un punto di partenza per la scoperta delle principali attrazioni culturali e naturalistiche dell'area.

In un contesto che unisce paesaggio, cultura e ospitalità, Bolzano continua quindi a distinguersi come una delle mete più attrattive del panorama turistico alpino.

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