ULTIME NOTIZIE 05 MAGGIO 2026

Esercito, all'Aquila la cerimonia per i 165 anni dalla nascita

L'Aquila, 5 mag. (askanews)- Si è svolta in piazza Duomo, all'Aquila, la cerimonia per il 165esim anniversario della costituzione dell'Esercito italiano, alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto, del capo di Stato maggiore della Difesa Luciano Portolano e del capo di Stato maggiore dell'Esercito Carmine Masiello.

Prima della cerimonia è stata deposta una corona d'alloro al Monumento ai Caduti, alla Villa Comunale. In piazza erano schierati reparti in uniforme storica e unità specialistiche dell'Esercito. Durante l'evento sono state consegnate onorificenze a reparti e militari distintisi in operazioni in Italia e all'estero.

In occasione dell'anniversario è stato allestito anche il "Villaggio Esercito", tra corso Vittorio Emanuele e piazza San Bernardino, con attività aperte ai cittadini dedicate a mezzi, addestramento e tecnologie della Forza Armata.

"Ognuno di noi, ogni genitore, ogni padre, ogni madre - ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto - sarebbe disponibile a dare la propria vita per difendere i propri figli. È un atto naturale perché siamo uomini e donne. Quanti di noi sono disposti a farlo per i figli degli altri, per gente che non conoscono, per gente che non hanno mai visto? Ebbene, c'è una parte del paese che ha giurato di fare la stessa cosa che ognuno di noi sarebbe disponibile a fare per i propri figli, anche per i figli degli altri, per i nostri figli, per le nostre madri, per le nostre sorelle, per i nostri fratelli. Sono le forze armate, le forze di polizia e l'esercito italiano che festeggiamo oggi".

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