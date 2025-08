Mar del Giappone, 5 ago. (askanews) - Cina e Russia hanno avviato esercitazioni navali congiunte nel Mar del Giappone, con l'obiettivo di rafforzare la loro partnership strategica e contrastare quello che Mosca e Pechino definiscono come il tentativo degli Stati Uniti di egemonizzare l'ordine globale. Le esercitazioni, denominate "Joint Sea-2025", sono iniziate nei pressi di Vladivostok e proseguiranno per tre giorni, come confermato dal Ministero della Difesa cinese.