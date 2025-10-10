ULTIME NOTIZIE 10 OTTOBRE 2025

Esercitazione annuale deterrenza nucleare Nato al via il 13 ottobre

Milano, 10 ott. (askanews) - Inizierà il 13 ottobre l'esercitazione annuale di deterrenza nucleare della NATO, Steadfast Noon, che sarà ospitata dai Paesi Bassi e inizierà la prossima settimana, con la partecipazione di 71 aerei provenienti da 14 nazioni.

L'esercitazione "invia un chiaro segnale a qualsiasi potenziale avversario: vogliamo e possiamo proteggere e difendere tutti gli alleati da tutte le minacce", afferma il segretario generale della NATO Mark Rutte.

Rutte ha rilasciato il videomessaggio registrato presso la base aerea di Volkel nei Paesi Bassi, sede principale dell'esercitazione di quest'anno. Nell'esercitazione ovviamente non vengono utilizzate armi nucleari.

