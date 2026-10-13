Esecuzione in diretta, Sarandon: amministrazione Usa "strafatta"

Roma, 13 ott. (askanews) - "Hegset, chiaramente era strafatto, completamente fuori di testa e probabilmente finirò nei guai per averlo detto, ma è evidente che avesse assunto qualcosa, quando ha fatto questo annuncio riguardo un'esecuzione in TV". Così Susan Sarandon, parlando a un evento a Roma, ha commentato l'annuncio del segretario alla Guerra deglki Stati Uniti, Pete Hegseth, sull'intenzione di voler trasmettere in diretta streaming mondiale l'esecuzione tramite fucilazione di Nidal Malik Hasan, autore della strage di Fort Hood del 2009.

"È l'esempio perfetto di quanto sia profonda la questione morale, o meglio la mancanza di moralità, di sensibilità, la mascolinità tossica, tutto ciò dimostra quanto sia profonda questa infezione all'interno dell'attuale governo degli Stati Uniti", ha aggiunto. "La maggior parte del mondo non prevede nemmeno la pena di morte, credo che dai tempi dell'ISIS sia mai stato diffuso un video del genere".

L'attrice è arrivata a Roma per ricevere il Womenlands Excellence Award 2026 e presentare, insieme al regista Zach Woods, il film "The Accompanist", in anteprima nel concorso internazionale alla ventiquattresima edizione di Alice nella città, il festival che si svolge in parallelo e in agreement con la Festa del cinema di Roma, dedicato alle nuove generazioni, agli esordi e alla scoperta del talento.