Torino, 27 nov. (askanews) - Arriva anche in Italia "You Can See Everything", il film documentario di Nathan Fielder e Lance Oppenheim, presentato Fuori Concorso in anteprima nazionale al 44esimo Torino Film Festival e ora nelle sale 27, 28 e 29 novembre (con I Wonder Pictures).

È uno dei titoli più discussi e attesi dell'anno. Proiezioni sold out a Torino per vederlo al Cinema Romano. Il film, prodotto da A24, porta sullo schermo Elizabeth Holmes, imprenditrice fondatrice della società tecnologica Theranos, startup che prometteva di rivoluzionare la medicina offrendo la possibilità di fare centinaia di analisi a partire da una sola goccia di sangue, ma dietro cui si nascondeva una tecnologia che non funzionava. Trentaquattro giorni prima di entrare in carcere per scontare una condanna per frode, Holmes ha invitato una troupe a documentare ogni suo movimento e quello che comincia come un ritratto intimo si trasforma in un viaggio di tre anni, nel quale la relazione tra chi filma e chi viene filmato rende sempre più incerto il confine tra osservazione e messa in scena.

Il film di quasi tre ore, negli Stati Uniti è diventato un caso, conquistando sempre più consensi e incassi record per un documentario: oltre 102 milioni di dollari nel mondo e oltre 93 solo in Nord America, dall'uscita a metà ottobre scorso. Molte testate di settore, come Variety, hanno scommesso sulla sua possibile candidatura agli Oscar nella categoria Miglior Film, dove nessun documentario è mai stato candidato. Alcuni hanno criticato il ritratto ambiguo che emerge di Holmes e il ruolo di Fielder, sostenendo che finisce per stringere un rapporto quasi intimo con la donna ed empatizzare con lei. In ogni caso il film insinua dubbi e inquieta chi lo vede. E continua a far discutere, alimentando il passaparola.