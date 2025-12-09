Esce "Ometto", il singolo di Marcondiro con video realizzato con IA

Roma, 9 dic. (askanews) - Esce su tutte le piattaforme, mercoledì 10 dicembre, giornata mondiale dei Diritti Umani, "Ometto" di Marco Marchese Borrelli, in arte Marcondiro, che la interpreta per la band Robotcombo, composta da Primitive Robot. La musica interamente elettronica, è prodotta con Maurizio Mariani e "suonata" dai Robotcombo. L'autore, che si definisce "maschio femminista", afferma nel brano che Dio è Donna, ironizzando e sfatando i luoghi più comuni. Non a caso Ometto, termine che potrebbe riferirsi ad un bimbo particolarmente maturo, viene utilizzato a sottolineare la pochezza di uomini, che credendosi forti ed invincibili, sono invece uomini piccoli, senza alcuna dignità o spessore.

Il video interamente realizzato dall'I.A. grazie al solo storyboard del testo, senza indicazioni o interventi umani, ne conferma la scelta provocatoria, in cui si è voluto provare a supporre che l'I.A sia un'artista sottovalutato. "Il testo è nato dopo aver visto un documentario di un amico sulla Passione di Cristo, dove un bambino alla domanda chi fosse Dio, risponde senza esitazione che Dio è Donna, perché è l'unica in grado di procreare. Il testo non lascia cose sottintese, ma sa essere "cattivo", quanto basta, per non diluirne il significato ed il peso. Ho scelto di raccontare fatti di cronaca, ma con un po' di pudore, dove dico "sputa in faccia l'acido della sua accidia", omett - endo qualcosa, nel tentativo di non rendere reale quel gesto che, seppur "velato", non perde la sua crudezza. La band ROBOTCOMBO, ispirata dal Primitive Robot difensore dei diritti umani, è volutamente composta da soli robot. In momento storico in cui si dibatte molto sull'ingerenza dell'I.A, questo messaggio ci spinge a riflettere, su come si dovrebbe interagire, senza alienare la nostra volontà, la nostra creatività".