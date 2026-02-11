ULTIME NOTIZIE 11 FEBBRAIO 2026

Esce il nuovo singolo di Annalisa Minetti "Como baila el corazon"

Roma, 11 feb. (askanews) - Esce il nuovo singolo di Annalisa Minetti, insieme a J. Peralta, dal titolo "Como baila el corazòn". Un progetto artistico potente, autentico e profondamente umano, nato da un'amicizia di lunga data tra i due artisti che invitano ad intraprendere un viaggio emotivo tra le emozioni, i ricordi, i luoghi dell'infanzia. Un racconto intimo, dove J. Peralta, diventa gli "occhi" di Annalisa, restituendole la possibilità di vedere i colori, le stelle, i paesaggi, grazie al potente sentimento di affetto che li lega.

