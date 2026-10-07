Esce il film fantasy "L'albero di molto lontano", con Andrew Garfield

Roma, 7 ott. (askanews) - Esce al cinema l'8 ottobre, distribuito da Notorious Pictures, "L'albero di molto lontano", il nuovo film fantasy per tutta la famiglia diretto da Ben Gregor, con Andrew Garfield, Claire Foy e Rebecca Ferguson. Tratto dalla celebre serie di romanzi di Enid Blyton, "L'albero di molto lontano" porta per la prima volta sul grande schermo il mondo fantastico nato dalla scrittrice britannica, con una sceneggiatura firmata da Simon Farnaby, già co-sceneggiatore di Paddington 2.

Il film racconta la storia della famiglia Thompson che si trasferisce in campagna in cerca di un nuovo inizio. Esplorando i dintorni, i tre fratelli Beth, Joe e Fran, scoprono un albero straordinario: l'albero di molto lontano, un luogo incantato dove vivono personaggi fantastici e dove, in cima ai rami, compaiono mondi meravigliosi e imprevedibili. Per i bambini sarà l'avventura più incredibile della loro vita. Per gli adulti, un viaggio nel potere dell'immaginazione, della famiglia e della meraviglia.

Tra avventure, pericoli e incontri sorprendenti, il viaggio diventa per i tre ragazzi anche l'occasione per riscoprire il rapporto con la natura e, per l'intera famiglia, il legame che li unisce. Un tema che attraversa l'adattamento contemporaneo dei romanzi di Blyton, costruito intorno al rapporto tra famiglia, tecnologia, immaginazione e vita reale.

Nel cast anche Nonso Anozie, Nicola Coughlan, Jessica Gunning, Jennifer Saunders e Judi Dench, voce del frigorifero.

Il film è stato realizzato privilegiando set, oggetti ed effetti pratici, successivamente integrati dagli effetti visivi, per dare consistenza fisica ai diversi mondi fantastici. Le riprese si sono svolte principalmente nel Regno Unito e negli Shinfield Studios, con una parte della lavorazione realizzata a Malta.