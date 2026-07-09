Esce Assassin's Creed Black Flag Resynced, torna Edward Kenway

Milano, 9 lug. (askanews) - Assassin's Creed Black Flag Resynced riporta tutti nei Caraibi del Settecento infestati dai pirati, fra isole da scoprire e battaglie navali in mare aperto nei panni Edward Kenway. A 13 anni dall'uscita del gioco originale Ubisoft, è tornato uno dei capitoli che ha segnato una svolta nella saga.

Un remake fedele alla storia - con qualche sorpresa - che dal punto di vista tecnico ricostruisce del tutto il gioco, con una grafica che dà nuova profondità a scenari e filmati, con nuove missioni, isole da scoprire, personaggi, con un salto in avanti per gameplay e sistema di combattimento, anche quello navale, cuore anche questa volta del gioco.

Come tutti i capitoli della saga, Black Flag è anche un viaggio nel tempo, ragione per cui Ubisoft ha deciso di portare in vita proprio un pezzo di quell'epoca storica, ricreando grazie al Made in Italy (di A.G. Leather Design) un indumento simbolo dell'epoca, il tricorno indossato dai pirati del Settecento.

Il remake regala anche una sorpresa finale per gli appassionati della saga, che troveranno un nuovo, e consistente, epilogo ad attenderli.

Il gioco è disponibile su Ubisoft+, PlayStation5, Xbox Series X S, oltre che su Windows PC tramite Ubisoft Store, Steam (il gioco è verificato per Steam Deck) ed Epic Games Store.