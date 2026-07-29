Escalation in Medio Oriente, la gente a Teheran: "Situazione orribile"

Teheran, 29 lug. (askanews) - Si è riacceso il conflitto in Medio Oriente dopo la fragile tregua che per alcuni giorni aveva interessato il Golfo Persico. Nuovi attacchi condotti da Stati Uniti e Arabia Saudita contro obiettivi in Iraq, mentre il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha annunciato di aver intercettato missili lanciati dall'Iran contro basi militari statunitensi in Giordania.

A Teheran la popolazione è sconfortata dopo che, commentando la nuova escalation, il presidente Donald Trump ha promesso una dura risposta all'Iran.

"La situazione è terribile, assolutamente orribile sotto tutti gli aspetti", dice una donna, mentre un'altra afferma di vedere "una popolazione profondamente scoraggiata e depressa". "Nessuno ama la guerra, tutti vogliamo vivere in pace e prosperità, ma le condizioni sono diventate molto difficili", afferma un uomo.