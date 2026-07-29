ULTIME NOTIZIE 29 LUGLIO 2026

Escalation in Medio Oriente, la gente a Teheran: "Situazione orribile"

Teheran, 29 lug. (askanews) - Si è riacceso il conflitto in Medio Oriente dopo la fragile tregua che per alcuni giorni aveva interessato il Golfo Persico. Nuovi attacchi condotti da Stati Uniti e Arabia Saudita contro obiettivi in Iraq, mentre il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha annunciato di aver intercettato missili lanciati dall'Iran contro basi militari statunitensi in Giordania.

A Teheran la popolazione è sconfortata dopo che, commentando la nuova escalation, il presidente Donald Trump ha promesso una dura risposta all'Iran.

"La situazione è terribile, assolutamente orribile sotto tutti gli aspetti", dice una donna, mentre un'altra afferma di vedere "una popolazione profondamente scoraggiata e depressa". "Nessuno ama la guerra, tutti vogliamo vivere in pace e prosperità, ma le condizioni sono diventate molto difficili", afferma un uomo.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi