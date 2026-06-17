Eros Ramazzotti "Re" della sua Roma, grande live all'Olimpico

Roma, 17 giu. (askanews) - Grande successo ieri sera per Eros Ramazzotti allo Stadio Olimpico di Roma, dove ha conquistato 42.000 spettatori in una data sold out. Tra i momenti più intensi della serata, il ricordo del padre sulle note di "Un'emozione per sempre", che ha commosso l'artista e il pubblico presente.

Dopo il sold out di Napoli e il grande successo della data di Milano, anche Roma ha accolto con entusiasmo il ritorno negli stadi di Eros, confermando ancora una volta il forte legame che lo unisce al suo pubblico. Dall'inizio alla fine del concerto, migliaia di persone hanno cantato ogni brano della scaletta, trasformando lo show in una grande festa collettiva.

Due ore ininterrotte di spettacolo hanno accompagnato gli spettatori in un viaggio musicale che ha attraversato i successi senza tempo di Eros Ramazzotti, canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, fino ai brani tratti dall'ultimo album "Una Storia Importante / Una Historia Importante".

Ad accompagnare Eros sul palco una band d'eccezione: Luca Scarpa alla direzione musicale e alle tastiere insieme a Christian Rigano, Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre, Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni, Alessandro Lopane alla chitarra e ai cori, Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop ai cori.

Il tour proseguirà il 20 giugno a Messina @ Stadio Franco Scoglio, il 23 giugno a Bari @ Stadio San Nicola e si concluderà il 27 giugno a Torino @ Allianz Stadium.