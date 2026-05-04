Erion Care promuove il bando buone pratiche

Roma, 4 mag. (askanews) - Erion Care è il primo Consorzio EPR (Responsabilità estesa del produttore), in Italia, dedicato a contrastare l'abbandono dei rifiuti dei prodotti del tabacco nell'ambiente al fine di garantirne la corretta gestione. Costituito nel 2022 su iniziativa dei maggiori player operanti nel mercato del tabacco, Erion Care ha indetto un bando nazionale rivolto a Comuni, enti territoriali e aziende dell'igiene urbana che, grazie ad iniziative dedicate, si distinguono per la lotta contro il fenomeno dell'abbandono dei mozziconi nell'ambiente.

L'intervista a Letizia Nepi, Direttore Generale del Consorzio, che apre con un focus sul rifiuto proveniente dai prodotti di tabacco: "Basta considerare che il mozzicone di sigaretta è il secondo rifiuto più ritrovato in assoluto per renderci conto di quanto sia diffuso e anche dannoso. Perché è dannoso? Perché all'interno dei mozziconi di sigaretta c'è una particolare sostanza plastica che inibisce poi la vita degli animali, delle piante. Quindi quando noi abbandoniamo i mozziconi nei parchi, sulle spiagge, nelle città, oltre a un danno di decoro e di immagine, creiamo un danno all'ambiente".

E sui partecipanti al bando: "Lo abbiamo chiamato bando buone pratiche perché devono essere iniziative concrete, pratiche, sul territorio, sviluppate proprio da quei soggetti che sono sul territorio, a partire dalle amministrazioni pubbliche e quindi comuni, consorzi di comuni. Ma anche le aziende di igiene urbana che operano sul territorio."

Cosa spetterà ai vincitori del premio? : "Avranno un riconoscimento da parte del consorzio di Erion Care, un riconoscimento ufficiale come buona pratica, anche un supporto in termini di materiali di comunicazione. La cosa importante è dare anche visibilità e mettere in rete queste esperienze, proprio per far sì che ci sia anche uno scambio tra territori e soggetti che sono impegnati nella realizzazione di queste buone pratiche".

Buone pratiche fa parte di un percorso ben più lungo che culminerà con Ecomondo 2026: "Abbiamo pensato che è bello premiare chi si impegna sul territorio, dunque tra le buone pratiche riconosciute ne selezioneremo alcune, le chiameremo le migliori pratiche per controllo e abbandono dei mozziconi, ma non finisce qui perché abbiamo intenzione poi di, attraverso momenti di confronto successivi, come dicevo, di promuovere lo scambio e la partecipazione tra coloro che erano proprio i promotori di questi progetti."

Come nasce Erion Care?: "Erion Care è un consorzio che proviene da un obbligo specifico previsto dalla legge e da una direttiva comunitaria che promuove appunto tutte le azioni che sono contrarie al littering, cioè all'abbandono di tutti i rifiuti in plastica, dei prodotti in plastica, tra cui anche i filtri dei mozziconi. Questo lo fa rendendo responsabili direttamente i produttori di questi prodotti che si sono quindi consorziati e hanno costituito Erion Care ormai già dal 2022".

Il messaggio: "Io chiedo a tutti veramente di partecipare, di andare sulla pagina ufficiale di Erion Care appunto sub bando buone pratiche. Entro il 4 ottobre si possono presentare le proprie candidature, quindi vi aspettiamo."

Un'iniziativa concreta che punta a diminuire il fenomeno del littering dei mozziconi di sigarette, per preservare l'ambiente in cui viviamo e costruire un futuro un po' più libero dall'inquinamento.