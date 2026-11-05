Erion Care, a Ecomondo premio ai Comuni contro i rifiuti a terra

Rimini, 5 nov. (askanews) - "Oggi premiamo, attraverso un riconoscimento nazionale, i Comuni e le realtà locali che si sono impegnati a contrastare l'abbandono dei mozziconi". Lo ha detto Letizia Nepi, direttrice generale di Erion Care a Ecomondo, alla Fiera di Rimini. Le iniziative premiate, ha spiegato, vanno "dall'organizzazione di gare di raccolta con i cittadini all'informazione sul fenomeno, fino alla comunicazione tramite infografiche sui canali social. Abbiamo raccolto tutte queste pratiche per valorizzarle e premiarne alcune, con l'obiettivo di diffondere la cultura del contrasto al littering, ossia l'abbandono dei piccoli rifiuti".

Erion Care "è il primo e al momento unico consorzio fondato sulla responsabilità estesa del produttore per i prodotti del tabacco, in particolare quelli con filtro", ha ricordato Nepi. "Il filtro contiene acetato di cellulosa, una sostanza che può essere nociva per l'ambiente, motivo per cui la normativa prevede il supporto dei produttori nella gestione di questi prodotti". A Ecomondo il consorzio punta a "creare sensibilizzazione e consapevolezza attorno al problema dell'abbandono dei mozziconi nell'ambiente" con iniziative di comunicazione, raccolta sul territorio e divulgazione delle buone pratiche.