Milano, 20 nov. (askanews) - La sesta edizione della Milano Drawing Week inaugura venerdì 20 novembre 2026 con la grande festa di apertura alla Cittadella degli Archivi in Via Gregorovius 7 dalle 18.30 alle 22.00 e con l'apertura al pubblico della mostra Cercami tra i cani a cura di Irina Zucca Alessandrelli che ha come protagonista Ericailcane.

La curatrice ha raccontato ad askanews la mostra e le altre iniziative della settimana milanese dedicata al disegno: "La Milano Drawing Week inaugura con la mostra Cercami tra i cane, da me curata, di Ericailcane, uno dei più grandi rappresentanti del nuovo muralismo internazionale. È un artista noto per i suoi giganteschi interventi su muri di case. Oggi qui invece mostriamo la sua produzione su carta. Siamo alla Cittadella degli Archivi, che è l'archivio storico della città di Milano dell'Ottocento e Novecento, l'archivio su carta, quindi mi interessava far vedere l'archivio privato di un artista come Ericailcane, pochissimo conosciuto per i suoi disegni e molto per i suoi murales, all'interno dell'archivio della città. Ci ha affidato circa un ventennio dei suoi taccuini e i suoi disegni grandissimi per raccontare quanto sapere c'è del disegno, cioè quanto uno può essere un grandissimo disegnatore su carta e però esprimersi attraverso quella che comunemente si definisce street art. Questa è una delle due mostre da me curate in istituzioni milanesi, l'altra è alla Fondazione Scanavino ed è una mostra di disegni di Emilio Scanavino con un focus su disegni erotici e poi ci sono altre otto mostre in giro per la città in tutti i quartieri e una serie di eventi: workshop, sketch meeting, talk, quasi tutto gratuito, aperto a un pubblico trasversale, dai bambini agli artisti e collezionisti e a tutta la città. Ericailcane ha sempre disegnato solo animali fin da quando era piccolo: i volti umani non li riconosce, perché soffre di questa patologia neurologica per cui fa fatica, mentre invece gli animali li ha sempre riconosciuti. Per lui è stato divertente quando ha ritrovato uno scatolone di disegni di quando aveva quattro anni, soltanto di animali, si è messo a ridisegnarle in età adulta, quindi dopo aver fatto una formazione all'accademia. Qui esposti ci sono una cinquantina di disegni: quelli originali di quando aveva quattro anni, sovrapposti a quelli che ha rifatto in tempi recenti. È divertente perché lui stesso ha commentato 'chiaramente quelli di quando avevo quattro anni, sono molto più belli, più freschi' ".

Per nove giorni Milano mette il disegno al centro: dal 21 al 29 novembre 2026 torna Milano Drawing Week, il progetto ideato e curato da Collezione Ramo, giunto alla sua sesta edizione e realizzato in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano. Cuore del progetto, presente in ogni edizione della Milano Drawing Week, è il dialogo tra artisti contemporanei e maestri del secolo scorso. La Collezione Ramo, unica collezione interamente dedicata al disegno italiano del Ventesimo e Ventunesimo secolo e composta da circa 800 opere, mette a disposizione degli artisti invitati una selezione del proprio patrimonio. Ciascuno è chiamato a scegliere un'opera con cui confrontarsi, generando una mostra concepita appositamente per Milano Drawing Week. Ne nascono accostamenti che producono cortocircuiti, distanze e nuove letture: Massinissa Selmani con Lucio Del Pezzo, Francesco Snote con Antonio Donghi, Nicole Colombo con Alighiero Boetti, Roberto de Pinto con Bruno Munari, Margarita Gluzberg con Fausto Melotti, Damir Ocko con Lucio Fontana, Mattia Barbieri con Mario Schifano, Hernan Pitto Bellocchio con Alighiero Boetti. Gli otto progetti, selezionati da Irina Zucca Alessandrelli, sono ospitati in gallerie italiane e internazionali e in diversi spazi della città. Il Premio Milano Drawing Week, dedicato a uno degli artisti contemporanei partecipanti e sostenuto dal gruppo Censeo, per la sesta edizione assume la forma di una residenza d'artista di un mese a Londra presso Worlding Project, fondato da Joana Neves e Diogo Pimentao, dedicata allo sviluppo del network del disegno. Le informazioni sugli eventi e gli orari delle mostre consultabili sul sito di Milano Drawing Week.