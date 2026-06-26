Ergastolo per l'attentatore del mercatino di Natale a Magdeburgo

Roma, 26 giu. (askanews) - Un tribunale tedesco ha condannato all'ergastolo Taleb Jawad al-Abdulmohsen, 51 anni, per l'attacco compiuto con un Suv contro un affollato mercatino di Natale a Magdeburgo, in Germania.

Nel dicembre 2024 un'auto piombò nell'area del mercatino di Natale della città, uccidendo sei persone, tra cui un bambino e ferendone oltre 300.

Il processo contro al Abdulmohsen, psichiatra di origine saudita accusato di aver compiuto l'attacco, era iniziato a novembre scorso. L'uomo, attivista anti-Islam e sostenitore delle teorie cospirative di destra, ha ammesso di aver guidato il Suv BMW X3 con oltre 340 cavalli tra la folla il 20 dicembre 2024, ma ha negato di aver deliberatamente investito le persone.