ULTIME NOTIZIE 30 DICEMBRE 2025

Erdogan condanna riconoscimento Somaliland e riceve presidente Somalia

Roma, 30 dic. (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato il suo omologo somalo, Hassan Sheikh Mohamud, a Istanbul, in Turchia, dopo il riconoscimento da parte di Israele del territorio separatista del Somaliland. La Turchia ha condannato questo riconoscimento, definendolo una "palese ingerenza negli affari interni della Somalia".

Il Somaliland corrisponde all'ex territorio della Somalia Britannica, a nord-ovest della Somalia, e si è dichiarato indipendente nel 1991, ma non è riconosciuto ufficialmente da nessuno stato tranne Israele, anche se alcuni governi (fra cui Etiopia e Taiwan) mantengono delle forme di rappresentanza nel capoluogo-capitale della regione, Hargeisa.

ESTERI
10
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi