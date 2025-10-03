Equitazione, torna a Roma il Longines Global Champions Tour

Roma, 3 ott. (askanews) - Torna a Roma con il Longines Global Champions Tour, il circuito di salto ostacoli più prestigioso del mondo. Dal 10 al 12 ottobre i migliori binomi del pianeta riaccenderanno la magia del Circo Massimo per una competizione che unirà il respiro della storia all'adrenalina del grande jumping internazionale. Il concorso capitolino, unico appuntamento italiano del circuito conosciuto in tutto il mondo come la "Formula 1 dell'Equitazione", festeggerà al Circo Massimo i suoi 10 anni di storia in occasione della quattordicesima e terzultima tappa stagionale della diciannovesima edizione del tour: dopo aver toccato 13 destinazioni del globo attraverso 11 Paesi e 3 Continenti, il Longines Global Champions Tour sbarcherà nella Capitale prima di proseguire verso Rabat (dal 18 al 20 ottobre) e Riyad (dal 30 ottobre al 1° novembre), per poi culminare dal 20 al 23 novembre coi Super Playoff di Praga.