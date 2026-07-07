Equitazione, SIR La Farnesina tra centenari e omaggio a campione Bucci

Roma, 7 lug. (askanews) - Una serata all'insegna della storia, della tradizione e dell'eccellenza sportiva quella che si è svolta lunedì sera presso il circolo SIR La Farnesina a Roma, dedicata a tre prestigiosi centenari che hanno segnato il percorso dello sport equestre italiano: i 100 anni della FISE - Federazione Italiana Sport Equestri, del Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena e della SIR - Società Ippica Romana, tre istituzioni che da un secolo rappresentano un punto di riferimento per l'equitazione nazionale.

Ad accogliere gli ospiti nel prestigioso circolo romano è stato il presidente della SIR La Farnesina, Pierluca Impronta, che ha ribadito "i valori della memoria, riconoscenza e orgoglio sportivo nel segno di una tradizione che continua a guardare al futuro con entusiasmo e ambizione e l'impegno del circolo a sostegno della crescita del movimento equestre nazionale in sinergia con la Federazione".

Fondata nel 1926, la SIR - Società Ippica Romana, la più antica scuola di equitazione di Roma e una delle prime d'Italia, dove sono nate e cresciute leggende come i mitici fratelli Piero e Raimondo D'Inzeo, Graziano Mancinelli - rappresenta da un secolo uno dei punti di riferimento dell'equitazione italiana.

Momento particolarmente emozionante della serata è stato l'omaggio a Piergiorgio Bucci, campione italiano e protagonista della storica vittoria nel Rolex Gran Premio Roma, un successo che, dopo diversi anni, ha riportato il tricolore sul gradino più alto del podio di Piazza di Siena. A presentare il fuoriclasse azzurro, il presidente della FISE, Marco Di Paola che nell'evidenziare l'importanza storica della ricorrenza ha sottolineato il valore sportivo e simbolico di un risultato conquistato proprio nell'edizione del centenario di Piazza di Siena, una vittoria che rappresenta una delle pagine più significative dello sport equestre italiano degli ultimi anni.

Nel corso della serata è intervenuto anche l'amministratore Delegato di Sport e Salute S.p.A., Diego Nepi Molineris, che ha espresso il proprio apprezzamento per il grande percorso di crescita e valorizzazione intrapreso dalla SIR La Farnesina sotto la guida di Pierluca Impronta, complimentandosi con lui e con tutta la squadra per l'impegno e il coraggio con cui hanno restituito nuova vita a una realtà straordinaria, parte integrante del Foro Italico e della storia di Roma. Ha poi preso la parola il segretario generale della FISE, Simone Perillo, che ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla straordinaria riuscita della 92esima edizione dello CSIO di Roma - Piazza di Siena.

Piergiorgio Bucci, nato a L'Aquila, occupa oggi il 15esimo posto del ranking mondiale FEI, confermandosi il miglior atleta azzurro del salto ostacoli. Il suo straordinario momento di forma è stato ulteriormente consacrato dalla recente vittoria nel prestigioso Gran Premio Rolex di La Baule, riportando l'Italia nell'albo d'oro della competizione a oltre quarant'anni dall'ultimo successo italiano e dal secondo posto conquistato al Longines Global Champions Tour 2026 pochi giorni fa nella tappa di Montecarlo.

Dal 2026 Bucci, veste anche i colori della SIR La Farnesina, ricoprendo il duplice ruolo di direttore agonistico e cavaliere di punta del circolo.

(copyright immagini Ludovica Montino)