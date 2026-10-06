ULTIME NOTIZIE 06 OTTOBRE 2026

Equitazione, a Roma torna il Longines Global Champions Tour

Roma, 6 ott. (askanews) - La grande equitazione mondiale torna a Roma con il Longines Global Champions Tour, il circuito di salto ostacoli più prestigioso del mondo. Dal 9 all'11 ottobre i migliori binomi del pianeta si ritroveranno sotto il cielo della Capitale per la tredicesima tappa stagionale della meglio conosciuta "Formula 1 dell'Equitazione" in un'edizione speciale che omaggerà la storia e il luogo dove è nata l'equitazione moderna: l'Ippodromo Militare "Pietro Giannattasio" di Tor di Quinto, culla del salto ostacoli moderno e impianto sede dell'8° Reggimento Lancieri di Montebello. La manifestazione è stata presentata questa mattina alla stampa con una conferenza nello storico impianto militare alla presenza tra gli altri della Senatrice Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato alla Difesa, e di Remo Chiodi, Direttore generale per l'Ippica al Ministero dell'Agricoltura Sovranità Alimentare e delle Foreste.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi