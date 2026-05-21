ULTIME NOTIZIE 21 MAGGIO 2026

Equilibri e benessere, Festival "Collega-menti" dal 2 al 4 ottobre

Udine, 21 mag. (askanews) - "Parole chiave: collegamenti ed equilibri, per descrivere l'edizione di quest'anno del Festival voluto dall'Università di Udine. Collegamenti perché noi siamo diventati umani quando abbiamo imparato a mettere in collegamento le nostre menti per risolvere insieme i problemi. E quest'anno parleremo in particolare di equilibri, perché tutto il benessere a cui possiamo pensare - personale, della salute, dell'ambiente, economico o sociale - deriva dalla capacità di trovare degli equilibri". Lo ha detto Barbara Gallavotti, giornalista e divulgatrice scientifica, a margine della presentazione del Festival "Collega-menti", in programma dal 2 al 4 ottobre prossimi in alcune località del Friuli - Venezia Giulia.

"Su questi temi avremo degli incontri, dei caffè della cultura in cui esperti vorranno dialogare con il pubblico, dei laboratori, perché noi - ha proseguito la direttrice scientifica del Festival - impariamo facendo le cose anche con le mani, degli eventi speciali, per esempio delle mostre".

"Vi aspettiamo quindi a Udine, dal 2 al 4 ottobre, e quest'anno non solo ad Udine ma un po' in tutto il Friuli: anche a Gorizia, a Gemona e a Pordenone", ha concluso Gallavotti.

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