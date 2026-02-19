Epstein, voci da Londra su arresto ex principe Andrea: "Se lo merita"

Londra, 19 feb. (askanews) - La notizia dell'arresto dell'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor con l'accusa di avere passato documenti riservati al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein quando era inviato al Commercio per il Regno Unito, viene giudicata duramente da alcuni passanti a Londra.

"Sono contenta. Bene, se lo merita. Francamente, penso che avrebbe dovuto essere arrestato molto tempo fa. Ha completamente abusato della sua posizione. Quindi, sì, è la cosa giusta per le vittime", ha commentato ad Afp una residente londinese, Emma Carter, avvocato.

"Penso solo che sia un peccato che ci sia voluto così tanto tempo, perché lui si è nascosto dietro i suoi privilegi e la sua posizione per molti, molti anni. Quindi sì, questo manda un messaggio forte ed è necessario, sì", ha aggiunto.

"Voglio che tutti quelli che compaiono nei files siano arrestati. Tutti quelli che erano coinvolti con Epstein. Anche quelli che forse non erano... Non solo quelli che compaiono nei files, ma tutti quelli che erano coinvolti con lui personalmente sull'isola. Tutti quelli che hanno fatto qualcosa di illegale, immorale. Voglio che vengano tutti arrestati. Voglio che vengano tutti processati", ha commentato Daniel Barnes II, studente in visita a Londra dagli Stati Uniti.

"Penso sia giusto che sia stato arrestato e che stia pagando per quello che ha fatto - ha affermato la residente londinese Jennifer Tiso, data analyst - Non credo che solo perché si è imparentati con la famiglia reale si debba essere al di sopra della legge o ricevere un trattamento diverso dalle persone comuni, quindi... chi commette questo tipo di reati dovrebbe essere punito dalla legge".

"Penso sia giunto il momento, come è già successo con le popstar, le rockstar, le superstar, e ora sta raggiungendo livelli di potere più elevati. Ad esempio, la famiglia reale... È davvero terribile, ma sono contenta che stiano prendendo il controllo e facendo pagare a queste persone per ciò che hanno fatto", ha aggiunto Tiso.